Шведские прокуроры выдвинули обвинение современному "доктору-смерти", хирургу Паоло Маккиарини. Его уличили в проведении смертельным медицинских экспериментов над людьми. В числе жертв были и россияне, погибли не менее 18 человек.

При этом доктор получил от правительства РФ грант в размере 150 миллионов рублей, и эти деньги позволили врачу проводить операции, которые заставляли пациентов умирать долго и мучительно.

Как врачу удалось получить такие большие деньги от российских властей, неизвестно. Ведь за границей он уже давно был печально известен. От рук Маккиарини постоянно погибали пациенты.

Врач пересаживал им трахеи по созданному лично им методу. После этого люди умирали в мучениях, пишет "Блокнот - Краснодар". Страшная слава не помешала доктору в 2012 году открыть свою лабораторию в Краснодаре, и там продолжить практиковать. Известно о как минимум 8 погибших россиянах. Слушания по делу хирурга пройдут в 2022 году.