В Москве мужчина сначала помог упавшей на улице женщине подняться, а потом жестоко изнасиловал ее. Все случилось на Планерной улице. Мужчина заметил упавшую на скользкой дороге 53-летнюю женщину. Известно, что она страдает рассеянным склерозом. Он помог женщине подняться, вызвался проводить домой, поднялся с ней до квартиры и зашел внутрь.

После этого преступник надругался над женщиной и лег отдыхать в соседней комнате. Когда пострадавшая пришла в себя, то потребовала, чтобы преступник ушел из ее жилища, но тот не реагировал. Тогда она позвонила своей дочери, которая поговорила с преступником и заставила его уйти.

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, они задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.