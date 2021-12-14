Шестилетний ребенок умер в кабинете стоматолога в Петербурге. Все случилось в одной из частных клиник города. Прокуратура и Следком проводят проверки.

Предварительно установлено, что шестилетнего мальчика привели на прием родители. Перед тем, как лечить зуб, доктор сделал мальчику наркоз, ребенок уснул и больше не проснулся.

Следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас проводятся проверки и устанавливаются виновные. Им грозит до шести лет тюрьмы.

Добавим, что при проведении наркоза детям, да и не только, сначала надо пройти комплексное обследование. Кроме того, за всем должен следить профессионал-анестезиолог, пока стоматолог занимается непосредственно лечением.