Синоптики рассказали, когда в Татарстане станет немного теплее. По данным республиканского Гидрометцентра, морозы пойдут на спад к середине недели, и к среде установится слабо-морозная погода, а в конце недели и вовсе столбики термометров поднимутся и замрут где-то около нуля.

Днем во вторник, 14 декабря, западная часть республики окажется под влиянием атмосферного фронта — пройдет снег, в отдельных районах метель. Температура воздуха составит минус 3−8 градусов.

15 декабря, в среду, и в четверг, 16 декабря, ожидается снег. Температура начнет расти, и днем в среду составит минс 2-7 градусов, а в четверг - от 0 до 5 градусов мороза.

Пятница и суббота пройдут со слабыми морозами и снежком, но на протяжении всей недели на дорогах будет сохраняться гололедица, а потому татарстанцев просят быть внимательными и осторожными.