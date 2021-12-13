“Мы успешно адаптировали бизнес под новые тренды”: Tele2 рассказала об итогах 2021 года

Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги 2021 года. Компания гибко адаптировала большую часть бизнес-процессов под условия пандемии и продолжает активное развитие. Директор макрорегиона «Волга» Равиль Хайбуллин рассказал о трендах уходящего года, которые легли в основу стратегических решений оператора в этом году.

Первый тренд - это очередная миграция потребления трафика.

Раньше в будние дни самый высокий спрос на услуги связи оператор фиксировал в центре города, в местах скопления офисных зданий и бизнес-центров. Сейчас же больше всего трафика в это время качают в спальных районах. Такая динамика спровоцирована большим количеством людей, работающих и обучающихся удаленно из дома.

Также изменилось потребление трафика в выходные дни. Если раньше в субботу и воскресенье жители городов стремились уехать из мегаполиса и ограничить время использования гаджетов, то сейчас пандемия внесла свои коррективы и в этой части. Сегодня люди выбирают тихие вечера в кругу семьи или друзей, смотрят кино или сериалы, слушают музыку. Поэтому и потребление трафика в выходные заметно выросло.

“Казань отличается высоким пользовательским уровнем, здесь всегда очень активное потребление интернет-сервисов и услуг. В Татарстане нередко зарождаются тренды, тестируются самые современные приложения и устройства. Жители республики - продвинутые пользователи мобильного интернета, у которых соответственно и высокий уровень запросов к качеству связи и покрытию. И мы стремимся соответствовать этим ожиданиям. На сегодняшний день голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет доступны 98 процентам населения региона”, - комментирует директор макрорегиона «Волга» Tele2 Равиль Хайбуллин.

В 2021 году Tele2 сконцентрировалась на строительстве базовых станций диапазона 800 ГЦ. Он обеспечивает покрытие связью и интернетом труднодоступные местах (парковки, лифты, цокольные этажи), а также в районы плотной застройки мегаполисов.

“В первую очередь нужно обеспечивать качество связи и передачи данных для действующих абонентов. Если мы видим рост трафика на 80 процентов, значит и строить нужно соответствующими темпами, и именно там, где потребление особенно активное. И развивать инфраструктуру. Чтобы предоставить людям возможность комфортного пользования нашими сервисами”, - отметил Равиль Хайбуллин.

Еще один тренд - это бум продаж на маркетплейсах. За 2021 год этот объем увеличился в 3,5 раза. Пользователи могут приобрести sim-карты оператора, а уже действующие абоненты Tele2 могут даже купить минуты и гигабайты интернета на Ozon. В дальнейшем компания планирует наращивать взаимодействие с платформами маркетплейсов.

Равиль Хайбуллин отметил ярко-выраженную миграцию индивидуальных предпринимателей в самозанятость. Понимая перспективы в этом направлении, Tele2 уже сейчас занимается разработкой новых продуктов для клиентов этого сегмента. Запуск новых сервисов запланирован на 2022 год.

Внимание журналистов также привлекла одна из разработок аналитиков big data Tele2. На фоне устойчивого развития внутреннего туризма компания запустила онлайн-платформу для изучения портрета путешественника, приезжающего в Татарстан. С учетом информации, полученной на основе обезличенных данных, можно не только укрепить и развить туристический потенциал республики, но и использовать аналитику при формировании общих стратегий развития региона.

Равиль Хайбуллин объяснил интерес оператора к этому сегменту экономики тем, что Tele2 всегда отслеживает набирающие развитие тренды, чтобы оперативно реагировать на них актуальными продуктами и полезными сервисами. За 2021 год количество туристов, путешествующих по России выросло на 62%. Эти показатели будут расти и в 2022 году. Поэтому компания не собирается останавливаться на достигнутом и будет создавать качественную инфраструктуру, которая будет отвечать запросам пользователей в условиях развития даже самых неожиданных трендов.