9 человек, включая троих детей, отравились в бассейне в Татарстане, в селе Кульсеитово. Информация подтверждена региональным Минздравом.

"Всего было зафиксировано девять обращений с признаками ингаляционного отравления хлором", — говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что трое сейчас находятся на диагностике и обследовании в городской больнице № 7 в Казани, дети поступили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Прокуратура начала проводить проверку по факту массового отравления в бассейне.