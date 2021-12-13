Заболеваемость снижается, но QR-коды не отменяют: Стоит ли ждать смягчения ограничений в Татарстане

Вот уже вторую неделю в Татарстане стабильно снижается суточный прирост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки ковид выявили у 187 жителей республики. Одна из причин положительной динамики - увеличения числа вакцинированных. Темпы не снижаются. Так, до коллективного иммунитета Татарстану осталось привить всего порядка 300 тысяч человек.

"Охват вакцинацией взрослого населения составляет 72%. До 80% нам осталось привить 300 тыс. человек – это в основном жители старше 60 лет. Если темпы вакцинации сохранятся, то к Новому году мы достигнем целевого показателя». Однако нужно помнить, что через полгода иммунитет снова снижается, поэтому если жители не будут проходить повторную вакцинацию, ситуация может вновь ухудшиться", - пояснила заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Казалось бы, динамика хорошая, республика почти достигла коллективного иммунитета, разве не самое время хотя бы немного смягчить коронавирусные ограничения. В некоторых регионах уже начали пускать без QR-кодов, например, в торговые центры и фитнес-клубы.

QR-КОДЫ ЛИШИЛИ КАЗАНЬ ТУРИСТОВ

Татарстанцам пока приходится только ждать. Жители республики надеются, что какие-нибудь ограничения вступят в силу перед Новым годов, скажем так, в качестве праздничного подарка. Не даром же, таже Авдонина сделала акцент на достижении целевого показателя именно к Новому году.

Что еще может подтолкнуть власти республики на смягчение ограничений и частичную (о другой и говорить не приходится) отмену QR-кодов? Можно сказать, что новогодний туризм. Несмотря на все ограничения, интерес к Татарстану по-прежнему есть.

"В этом году, как и в прошлом, мы сильно не зазываем туристов в Казань, но, тем не менее, туры покупаются. Мы должны организовать праздник с учетом жестких, но необходимых мер со стороны Роспотребнадзора", - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Впрочем, вполне понятно, что на допандемийный уровень турпотока Казань выйдет еще не скоро. Так, туроператору уже сообщили не самую приятную новость. Из-за QR-кодов интереса к турам в Казань почти нет. Спрос упал на 60%. Особенно туристам не по нраву система QR-кодов в общественном транспорте.

"Туристы осторожничают с покупкой туров на Новый год в Казань и экскурсионных программ по Татарстану. В связи с отсутствием глубины бронирования и различными ограничениями местные отели до сих пор определяются с праздничной программой. В целом в данный момент новогодние заезды в Казань продаются вяло", — рассказывают туроператоры, отмечая, что стабилизировать ситуацию с турпотоком помогают чартерные рейсы, сообщает "Бизнес Онлайн".

ОБ ОТМЕНЕ QR-КОДОВ В ТРАНСПОРТЕ РЕЧИ НЕ ИДЕТ

Слухи о том, что QR-коды в общественном транспорте Татарстана отменят пошли с новой силой после того, как депутаты Госдумы сняли с повестки дня законопроект о введениях кодов в транспорте по всей стране. Впрочем, документ всего лишь отдали на доработку. Так, что к вопросу еще вернутся. Что касается Татарстана, то вопрос об отмене QR-кодов в общественном транспорте даже не рассматривается. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По факту, единственные послабления, которые могут реально ввести до Нового года - это частичная отмена QR-кодов в общественных местах и разрешение кафе и ресторанам в праздники работать по ночам. Отметим, что ранее редакция Prokazan.ru представила пять сценариев снятия коронавирусных ограничений в Татарстане.