На дворе уже середина декабря. Жители Казани начали украшать свои дома и готовиться к долгожданному празднику. Вот и улицы города активно заполняют новогодние декорации. Елки, сверкающие арт-объекты, разноцветные гирлянды и мерцающие иллюминации появятся на казанских улицах до 20 декабря.

Так на улице Кремлевской и площади Свободы впервые установят светящиеся арочные конструкции. Вход в Старо-Татарскую слободу на улице Каюма Насыри украсит объемная композиция из цифр «2022», а на площади у театра им. Галиаскара Камала «распустятся» красочные лилии.

Фото: Карина Косенкова

"Мы все с нетерпением ждем Нового года, особенно дети. В каждом районе будет свое оформление, елки", – отметил Ильсур Метшин.

Одним из излюбленных мест для фотографирования жителей и туристов останется пешеходная улица Баумана, площадь Тысячелетия и мосты на Булаке. Как и в прошлом году, празднично оформят крупные объекты дорожной инфраструктуры.

«Атмосфера праздника должна ощущаться в каждом уголке города», - отметил Мэр Казани.

Фото: Денис Гордийко/ kzn.ru

Ждать уже недолго, скоро будет елка

Одним из главных символов Нового года является елка. Поэтому накануне праздника в каждом районе откроются елочные комплексы и городки. Гирляндами будут украшены остановочные павильоны, фасады домов и деревья.

Центральная новогодняя елка расположится, как и в прошлые годы, на площади у Центра семьи «Казан».

Фото: Карина Косенкова

В Приволжском районе елки украсят скверы «Авангард» и перед КЦ «Чулпан». В этот раз рядом с филармонией решили установить 16-метровую искусственную ель, а главную аллею украсить 14 светящимися арками. Также на территории сквера будет работать фуд-корт, для детей подготовят горку с двумя скатами.

"Особенностью главной аллеи станут четыре елки, посаженные на территории сквера. По нашей инициативе каждая из них будет украшена символикой районов города" – сообщил Марат Закиров.

В Старо-Татарской слободе, на улице Зайни Султана, установят 15-метровую ель, к которой со стороны набережной озера Нижний Кабан будет вести 25-метровый арочный тоннель, украшенный гирляндами и лапником. Здесь казанцы и гости города смогут сделать красивые фотографии на фоне арт-объекта — старинной телеги с подарками.

Главной новогодней площадкой Авиастроительного района станет парк «Крылья советов». Там будет украшена центральная аллея, а в центре посетителей парка будет встречать наряженная елка.

В Кировском и Московском районах главными площадками празднования Нового года станут парки «Сосновая роща» и им.Урицкого. Там установят светящиеся арт-объекты, откроют каток и ледяной лабиринт.

Фото: kzn.ru

В Советском районе красивые живые елки украсят обновленные скверы «Звездный» и «Музыкальный», а также бульвар на улице Фучика. В сквере им. Карбышева, помимо елки, будет красочно оформлен городок. Праздничная площадка откроется и для жителей поселка Дербышки.

«Большая елка и фотозона «Домик Деда Мороза» уже несколько лет подряд собирают вокруг себя жителей и гостей города, особенно детишек. В этом году принято решение организовать на этом месте новую фотозону», – сообщил Роман Фатхутдинов.

Фото: Инстаграм park.kzn

Парки и скверы к Новому году тоже будут украшены, в 12 из которых установят ели. Основными площадками, где пройдут новогодние мероприятия, станут территория у Чаши и парк «Черное озеро».

Аллея парка Горького осветится 160 звездами на кронах деревьев, там ель будет установлена на месте фонтана. В лесной части Горкинско-Ометьевского леса между деревьев развесят буквы – строки из песни «В лесу родилась елочка» на русском и татарском языках.

В парке им.Урицкого многочисленными гирляндами и иллюминацией украсят канал озера. Новогоднюю елку в этом году установят на площадке в конце канала, ближе к центральной части парка. Лядский сад задекорируют световыми шарами, а в сквере им. Аксенова ими украсят деревья.

Фото: Инстаграм park.kzn

Отметим, что для любителей катаний на свежем воздухе в этом году будут работать три катка: в парках «Черное озеро», «Калейдоскоп» и «Сосновая роща». А в парках им.Горького, по улице Мира и «Калейдоскоп» откроется прокат тюбингов.

Уже через неделю новогодние огоньки и атмосфера в городе будут создавать для жителей и гостей праздничное настроение, которое нам так сейчас необходимо.