В городе Зима полицейские задержали студента. 18-летнего учащегося профучилища обвиняют в убийстве бездомной собаки. Сам студент говорит, что ему надо было что-то есть, вот и решил добыть мяса.

Об убийстве животного правоохранители узнали из социальных сетей. Подозреваемого нашли и задержали в течение часа.

Из квартиры студента изъяли нож и останки животного. Молодой человек пояснил, что убил собаку, чтобы приготовить из нее еду. По словам студента, он совершил такой поступок впервые. Животное он поймал на улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель"). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.