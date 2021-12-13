Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Московской области. Все случилось сегодня ровно в 8 утра. По предварительным данным, двое пострадали, в их числе - подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Некоторые СМИ называют число пострадавших - до 8.

"Сегодня около 08:00 мск в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток", - сказал собеседник агентства.

Предварительно известно, что на территорию женской обители зашел мужчина, сейчас он задержан. Именно он, вероятно, принес взрывное устройство. Ряд СМИ сообщили, что этим мужчиной является совершеннолетний выпускник православной церковной школы, которая находится при монастыре.