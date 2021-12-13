В Хабаровском крае суд постановил арестовать двух школьницы, которые жестоко забили дверью взрослого мужчину до смерти в его же квартире, сообщает региональный Следком.

Все случилось в минувшие выходные. Девочки в возрасте 14 и 16 лет забили мужчину 1961 года рождения из-за 10 тысяч рублей.

В отношении школьниц возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, предельное наказание по статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

По данным РЕН ТВ, девочки около полуночи выломали дверь в квартиру мужчину, отобрали у него деньги и избили. При этом избиение длилось около 3 часов подряд. На шум пришла соседка, но школьницы набросились и на нее, соседке удалось убежать. Приехавшие полицейские задержали мучительниц, а мужчину госпитализировали, но он умер в стационаре сразу после прибытия.