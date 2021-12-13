Государственная дума России передумала вводить QR-коды в транспорте, а потому законопроект о введении кодов в поездах и самолетах снимают с рассмотрения. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Это результат диалога Госдумы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны", — отметил Володин.

Также Володин отметил, что ранее Владимир Путин просил не допустить опрометчивых решений, а потому поручил оценить, насколько транспортные системы готовы к введению QR-кодов, чем это может закончиться.

Татарстан первым в России ввёл QR-коды на общественном транспорте.