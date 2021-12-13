В Татарстане на пожаре в Пестречинском районе республики пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Жилой дом загорелся накануне вечером в селе Ленино-Кокушкино. В жилом строении вспыхнуло потолочное перекрытие пристроя. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, и до прибытия пожарных домочадцы смогли покинуть дом. Мужчина и ребенок выбрались из горящего строения.

Примерно через час после того, как пожар был потушен, семилетнего мальчика пришлось госпитализировать в Пестречинскую ЦРБ - у ребенка оказалось отравление продуктами горения.