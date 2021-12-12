В Казани пенсионер был госпитализирован с ожогами тела после пожара в квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что возгорание случилось накануне вечером в казанском поселке Дербышки в квартире одного из домов по улице Стадионная. Прибывшие на место пожарные вытащили из горящего дома нетрезвого мужчину и передали его медикам, после чего ликвидировали огонь.

По предварительной информации, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, огонь от которой перекинулся на кровать. Пострадавшего госпитализировали в РКБ с ожогами 5% тела.