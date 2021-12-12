В Татарстане придут суровые морозы: Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

После снежного конца ноября и дождливого начала декабря в Татарстан наконец приходят настоящие морозы. Так, по данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, резко похолодает уже в воскресенье, 12 декабря.

Так, синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов мороза. В низких местах до 25 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее - от 8 до 13 градусов со знаком "Минус".