Пять женщин и два мужчины умерли от коронавируса в Татарстане

В Татарстане подтверждено еще семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, умерли два мужчины 1959 и 1955 годов рождения и пять женщин 1938, 1933, 1938, 1947 и 1938 годов рождения.

"Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким", - прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

По состоянию на 11 декабря 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 1337 случаев смерти от коронавируса.