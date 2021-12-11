Самолет пришлось развернуть над Черным морем из-за неопознанного воздушного судна

Самолету «Уральских авиалиний» пришлось менять курс над Черным морем из-за появления там неопознанного воздушного судна, сообщает портал E1.ru. Рейс U6-219 направлялся из Екатеринбурга в Сочи.

Инцидент произошел накануне в акватории Черного моря, примерно в 50 километрах от берега. Также изменить курс пришлось Boeing-737 «Аэрофлота», который летел из московского аэропорта Шереметьево в Сочи.

"В 11:56 (мск) в зоне ответственности Ростовского РЦ ЕС ОрВД неопознанное воздушное судно с кодом ответчика 3203, на эшелоне FL210 вошло в зону РПИ УРСС (аэропорта Сочи. — Прим. ред.) без связи с органами УВД. В период с 11:56 до 12:06 для предотвращения нарушения интервалов эшелонирования вынужденное изменение курса полета ВС рейсов SU-1136 и U6-219", — сообщает Telegram-канал Aviaincidents.

На борту рейса «Уральских авиалиний» находилось 160 пассажиров, из них 12 детей. А также 6 членов экипажа. Самолет А-320 успешно приземлился в аэропорту Сочи.