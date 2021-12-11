Минниханов: есть тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом в Татарстане

В Татарстане фиксируется тенденция снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. При этом отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ: если в ноябре еженедельно фиксировалось порядка 27 тысяч заболевших, то в декабре еженедельное количество заболевших составляет уже порядка 30 тысяч человек. Эпидпорог по гриппу превышен как у взрослого населения, так и у школьников. Такие данные привел президент республики Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в 2020 году в регионе было привито от гриппа порядка 60% населения, в текущем году - 30%. Рустам Минниханов отметил, что вакцинация от гриппа в республике продолжается до 15 декабря. Президент Татарстана сообщил, что высокую эффективность демонстрируют утренние фильтры на входе в школы. Только за последние сутки в республике были не допущены к учебе 503 школьника.

При этом он подчеркнул, что в ряде муниципальных районов фильтры работают формально. В том числе в таких районах, как Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Муслюмовский и др. Сегодня 280 классов в 16 муниципальных районах находятся на разобщении из-за ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, отметил Рустам Минниханов.

По его словам, это наиболее эффективная мера для недопущения распространения и роста заболеваемости. Говоря о новой коронавирусной инфекции, Рустам Минниханов напомнил о новом штамме омикрон, который выявлен уже более чем в 50 странах. По его словам, особое беспокойство вызывает возможность завоза омикрона в наш регион из таких стран, как Турция, ОАЭ, Египет.

«Все необходимое для контроля за ситуацией организовано, - заявил Рустам Минниханов. – При необходимости мы должны быть готовы развернуть обсерваторы. В международных аэропортах Казани и Бегишево продолжается тестирование лиц, прибывающих из этих стран».

Президент Татарстана также сообщил, что в республике продолжается вакцинация от Covid-19. Развернуто 175 пунктов вакцинации, в том числе два – круглосуточных. На сегодня в республике привито первым компонентом 2,2 миллиона человек. В течение этой недели вакцинация идет хорошими темпами, в среднем прививалось более 20 тысяч человек.