Женщина убила шестимесячного ребенка подруги и спрятала тело в спортивной сумке

Шестимесячного ребенка нашли мертвым в спортивной сумке в селе в республике Тыва. По данным пресс-службы республиканского следственного комитета, трагедия произошла 10 декабря. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, мать ребенка находилась в гостях у подруги, проживающей в частном домовладении по улице Больничной села Самагалтай Тес-Хемского района. После совместного распития спиртного около 15 часов женщина, оставив 6-месячного сына с 48-летней подругой, ушла. Вернувшись и обнаружив отсутствие сына, женщина обратилась в правоохранительные органы.

В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому соседней территории в спортивной сумке обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти.

В настоящее время 48-летняя хозяйка дома задержана, с ее участием проводятся необходимые следственные действия. Следователем в суд направлены материалы с ходатайством об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.