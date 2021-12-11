Все закончится с первым криком петуха: Сроки окончания пандемии Covid-19 нашли в предсказаниях Ванги

Выяснилось, что известная болгарская провидица Ванга знала о наступлении пандемии коронавируса, и даже якобы предсказала, что 2022 год станет решающим в борьбе с напастью.

По данным источников Rambler, ясновидящая Ванга часто говорила о глобальной угрозе, которая начнет влиять на людей в 2020 году. Более того, она выразила видимую перспективу пробирающими до жути словами «в зеркальном 2020 году над миром нависнет корона».

Также, сообщает ФедералПресс, Ванга намекала и на дату завершения пандемии коронавируса. «Все закончится с первым криком петуха», — приводят слова предсказательницы ее наследники.

«Провидица уповала на день кричащего петуха — 21 марта 2022 года, — пишет fedpress.ru. — По древнеславянскому гороскопу в это время наступает весеннее равноденствие».

Впрочем, надеяться на то, что это точные данные не приходится. Вполне возможно, что речь ясновидящая вела про год Петуха, а он по календарю наступит лишь в 2029 году.