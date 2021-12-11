Шестилетний мальчик умер в кабинете у стоматолога

Трагедия произошла в одной из стоматологических клиник Санкт-Петербурга. Во время приема у врача умер шестилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе городского следственного комитета.

По данным ведомства, трагический инцидент произошел 10 декабря. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — гласит сообщение пресс-службы.