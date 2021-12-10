Три женщины и два мужчины умерли от коронавируса в Татарстане

В Татарстане подтверждено еще пять случаев смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, умерли три женщины 1941, 1933 и 1924 годов рождения и два мужчины 1941 и 1939 годов рождения.

"Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким", - прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

По состоянию на 10 декабря 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 1330 случаев смерти от коронавируса.