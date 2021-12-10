В Казани откроется выставка механических кукол и антиквариата XVIII-XX веков

В Центре «Эрмитаж-Казань» 17 декабря откроется выставка «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII-XX веков» из коллекции Музея «Собрание» (г. Москва). На ней будут также представлены самоиграющие музыкальные инструменты и автоматоны.

Фото: Центр "Эрмитаж-Казань"

Музей «Собрание» впервые показывает свою коллекцию механических кукол и автоматонов за пределами Москвы. Она является единственной в своем роде в России и признана экспертами одной из лучших в мире. В этой коллекции представлены самые разнообразные художественные произведения, демонстрирующие практически все виды и формы механических игрушек XVIII–XX века.

Фото: Центр "Эрмитаж-Казань"

В стоимость входного билета включен аудиогид, который познакомит с коллекцией музея и воспроизведет звуки и видео механических кукол и антикварных редкостей. А за дополнительную плату можно заказать и обзорную экскурсию по выставке. По ней также разработана тематическая программа с творческим занятием «Джук-бокс, или новогодняя музыкальная коробочка». На ней расскажут о том, как развивалась звукозапись, какие механизмы получили название оркестрион и автоматон, как праздничные гуляния проводились в Европе и в России и как бой курантов стал символом Нового года. А во время творческого занятия, участники программы смогут создать свой музыкальный автомат: джук-бокс – коробочку для новогодних сладостей.

Фото: kazan-kremlin.ru

Фото: Центр "Эрмитаж-Казань"