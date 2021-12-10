Он был онкологом от Бога: На 66 году жизни умер заслуженный врач Татарстана Вагиз Фазулзянов

Заслуженный врач Татарстана Вагиз Фазулзянов умер на 66 году жизни. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе нижнекамской ЦРБ. 35 лет своей жизни Фазулзянов посвятил медицине. 12 из них он был главным врачом Нижнекамской ЦРБ. В последние годы Вагиз Фазулзянов трудился в онкологическом отделении.

«Замечательный человек, с ним было легко работать. Он был онкологом от Бога. Даже когда занимал должность главного врача, не переставал оперировать. Пациенты стремились к нему на приём, и до последнего дня он помогал людям победить тяжёлые болезни», - рассказывают о нём коллеги.

Похоронят Вагиза Раисовича на его родине, в деревне Шушмабаш Арского района.