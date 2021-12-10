В Сургуте погиб подросток, разогревая машину своих родителей. Как сообщает СургутИнформ-ТВ, 16-летний ребенок вечером разогревал автомобиль родителей. Он некоторое время находился в салоне авто и слушал музыку. Заметив, что сын долго не возвращается домой, родители спустились к машине и обнаружили ребенка без сознания.

Как сообщили в Следкоме Югры, предварительно установлено, что мальчик скончался от отравления выхлопными газами. Проводится проверка, которая поможет следователям установить точные причины трагедии.