Буинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, главной фигуранткой которого стала 24-летняя девушка. Ее обвиняют в совершении кражи, сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Следователи установили, что в конце ноября девушка нашла в кинотеатре чужой кошелек. В нем было 4 тысячи рублей. Владелец кошелька громко вопрошал, кто видел его потерянное имущество, и девушка слышала это, но предпочла промолчать и присвоила находку себе.

При выходе из кинотеатра девушку задержали сотрудники полиции. Кошелек у нее изъяли и вернули потерпевшему.

Свою вину молодая особа полностью признала. Уголовное дело направлено в Буинский городской суд для рассмотрения по существу.