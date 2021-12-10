Полтора года в колонии общего режима проведет 37-летняя жительница Бугульмы, которая намеренно изуродовала лицо своей знакомой.

В суде установлено, что женщина находилась на съемной квартире. Из-за аморального поведения знакомой она умышленно разбила стакан и острым осколком нанесла потерпевшей один удар в область лба, далее провела сверху вниз осколком по лицу потерпевшей не менее двух раз, причинив ей физическую боль.

В судебном заседании подсудимая вину признала частично, пояснила, что не собиралась наносить знакомой неизгладимые шрамы.