В Тульской области нашли тело пропавшего около двух недель назад подполковника Росгвардии, сообщает Baza.

Тело без головы и рук лежало в заброшенном дачном домике. Помимо отсутствующих конечностей и головы, на груди и ногах нашли осколочные ранения. Рядом - рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Все направлено на криминалистическую экспертизу.

Погибший был оперуполномоченным по особо важным делам в СОБР. Ушел из дома после скандала с бывшей женой 18 ноября.

Правоохранители предполагают, что офицер покончил с собой.