В селе Борок Нижнекамского района Республики Татарстан местные жители обнаружили пугающую картину - на деревьях были развешены тушки мертвых зайцев. Об этом сельчане сообщили в социальных сетях.

Местные предполагают, что к случившемуся может быть причастен охотник, который недавно стрелял в этих местах по зайцам. Он делал это рядом с жилыми домами, а потому ему сделали замечание, и охотник ушел. Местные не исключают, что так мужчина отомстил жителям.

В Государственном комитете Татарстана по биоресурсам взяли ситуацию с мертвыми зайцами на контроль. Будет проведена проверка.