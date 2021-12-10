Банк «Открытие» предоставит $450 миллионов на строительство Амурского газохимического комплекса

Банк «Открытие» профинансирует строительство Амурского ГХК в рамках синдицированного кредита. Общая сумма кредита, привлеченного от российских и иностранных банков, составит $9,1 млрд со сроком погашения в 2035 году.

Проект Амурского ГХК отвечает самым современным ESG-стандартам. Новый комплекс будет активно использовать зеленую энергию, замкнутую систему водоочистки и другие технологические решения, направленные на снижение углеродного следа.

Амурский ГХК – совместное предприятие СИБУРа и Сhina Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) по производству полиэтилена и полипропилена с высоким экспортным потенциалом. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн готовой продукции в год. По своим экологическим и эксплуатационным показателям предприятие войдет в число лучших мировых нефтегазохимических объектов. Комбинат спроектирован и будет возводиться с использованием новейших цифровых технологий и решений ведущих мировых лицензиаров, которые обеспечат его энергоэффективность, многолетнее безостановочное функционирование и комплексную безопасность.

Виктор Николаев, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие»:

«В данной сделке банк «Открытие» выступает в роли старшего ведущего организатора и расчетного банка по иностранным траншам, и мы рады участвовать в реализации такого значимого проекта. Кроме того, для нас важно, что используемые технологии отвечают высоким экологическим требованиям и будут способствовать снижению углеродного следа, благодаря эффективной обработке базового сырья и цикличности использования ресурсов».

Питер О`Брайен, член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа:

«СИБУР имеет уникальный опыт привлечения финансирования для реализации масштабных инвестиционных проектов. Привлечение финансирования для строительства Амурского ГХК, одного из крупнейших полимерных комплексов в мире, подтверждает реализацию проекта в установленные сроки и скорое появление на рынке новых объемов широко востребованных материалов, таких как полиэтилен и полипропилен, отвечающих потребностям современного общества».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.