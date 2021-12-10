В Набережных Челнах в одной из квартир найдено тело мужчины с разбитой головой и отсутствием полового органа. Сотрудники полиции позднее нашли недостающую часть тела - пенис лежал в снегу на земле под окнами дома. По предварительной информации, подозреваемый в жестокой расправе выбросил отрезанный детородный орган в окно.

В качестве подозреваемого задержан ранее судимый местный житель. Он сообщил, что поссорился с убитым на почве ревности к женщине. Оба были пьяны. Он нанес жертве множественные удары по голове и отрезал его детородный орган.

По факту расправы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Мужчине обязательно назначат прохождение психолого-психиатрической экспертизы.