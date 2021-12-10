Депутаты Госдумы накануне во втором чтении приняли законопроект о региональной власти, который запрещает главам регионов в стране называться "президентами" и запрещает им избираться более, чем на 2 срока подряд.

Отправленные ранее в Госдуму поправки, которые предложили депутаты Госсовета Татарстана, были отклонены. Напомним, татарстанские народные избранники предлагали именовать главу субъекта в "соответствии с Конституцией региона, уставом или по волеизъявлению народа".

Это означает, что Минниханов потеряет статус Президента Республики Татарстан как только закон пройдет третье, окончательное чтение. Именоваться он будет главой субъекта федерации, что повлечет за собой изменения в Конституции Татарстана, а также в нормативных актах. Депутаты Госсовета РТ подчеркивают, что теряя своего Президента, Татарстан теряет и часть исторического и культурного наследия.