Отношения не застрахованы от трудностей и проблем, темных периодов, когда кажется, что уже ничего не спасет пару от расставания. Но есть партнеры особой категории, считает астролог Елена Ясная. Они могут долго хранить семейный очаг, окружать заботой и любовью.

Но самое главное - вы о них никогда не сможете забыть, если расстанетесь сгоряча. Назад пути может не быть, и такой разрыв вы будете считать роковой ошибкой всей своей жизни.

Весы

Елена Ясная говорит, что Весы (как мужчины, так и женщины) с рождения имеют удивительную способность к эмпатии. Они чувствуют настроение, малейшие порывы души близкого человека, а потому Весы - отличные советчики и психологи, бережно хранящие то, что они имеют.

Магическая притягательность Весов не свойственна больше ни одному из знаков, а потому, расставшись с Весами сгоряча, вы с большой долей вероятности об этом пожалеете. Но Весы не их тех, кто возвращается. И вернуть их обратно уже не получится. Весы точно знают, что возвращаться к былому - как стелить солому, то есть довольно огнеопасно.

Скорпион

Часто Скорпионов считают агрессивными. Но это не так, уверена Елена Ясная, представители этого знака не агрессивны, а просто темпераментны. Их любовь - горячая и страстная, душа полна загадок. Отношения со Скорпионом - как увлекательный роман. Если прерваться на середине, то финал уже никогда не станет известным.

Через несколько лет вы начнете жалеть, что расстались со Скорпионом, ведь любой другой партнер будет казаться пресным, скучным, тоскливым и обыденным. Но Скорпион ничего не забывает, блудных мужей и жен назад не принимает, ему крайне сложно дается прощение. Как глубоко он мог вас любить, также глубоко и возненавидит.

Стрелец

Жить со Стрельцом позитивно и легко. С ним легче делить неприятности, беды, невзгоды, потому что их легкий взгляд на проблему помогает пережить беду и вам. Стрельцы сами легко идут по кочкам проблем, и ведут за собой партнера. Оставшись без Стрельца вы быстро поймете, как сложно решать все самому.

Но Стрельцы покоряют сердца не только своей танковой вездеходностью в поле житейских мин, они обаятельны, душевны, верны. Не встретив такого же партнера, вы начнете все чаще вспоминать Стрельца, которого по глупости потеряли. Вернется ли он? Может быть, но отношения крепкими уже не будут точно. И долго не продлятся.