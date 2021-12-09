В Татарстане вскрылась схема незаконного получения ковид-сертификатов, следы привели правоохранителей в Набережные Челны.

Сейчас известно о троих участниках. С ноября криминальное трио выступало посредником при передаче взятки в размере 37,5 тысяч рублей. За такую сумму трое татарстанцев собирались купить себе сертификаты о сделанной от коронавируса прививке без самой прививки.

Часть денег троица присвоила, часть передала медицинской сестре одной из городских больниц. Сама медсестра не знала, как внести данные в единый реестр, и за 10 тысяч рублей ей согласилась помочь коллега.

Участникам преступной схемы предъявили обвинение по п. «а» части 3 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».