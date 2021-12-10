В ближайшие выходные в Татарстане ожидается существенное похолодание. Столбики термометров опустятся до отметки в - 14 градусов, при этом особых осадков в субботу и воскресенье синоптики не прогнозируют.

Уже сегодня, в пятницу, 10 декабря, дневная температура в республике опустится местами до 7 градусов ниже нуля. К вечеру в ряде районов похолодает до -12 градусов.

В выходные Татарстан попадет в зону действия обширного холодного антициклона, сообщает республиканский Гидрометцентр.

Ночью и утром 11 декабря ожидается до -10..-15°С, при прояснениях до -19 градусов, 12 и 13 декабря до -14..-19 градусов, в низких местах до -23°С. Днем температура составит -7..-14°С.