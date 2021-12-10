На Сахалине разыгралась драма, к выяснению обстоятельств которой подключилась полиция. У местной семьи в минувшее воскресенье пропал домашний любимец - лабрадор Арчи.

Домочадцы, зная добрый и человеколюбивый характер своей собаки, сразу везде разместили объявления о пропаже Арчи. Пес отлично ладил с людьми, а потому надеялись, что его быстро вернут.

И действительно, пса быстро нашли, мужчина увел его с собой. Пока хозяева искали собаку, фото незнакомца, уводящего Арчи, попало на камеры видеонаблюдения ближайшего магазина.

Вскоре выяснилось, что мужчина привел пса к знакомому и выдал за своего питомца, отметив, что хочет от него избавиться. Лабрадора убили прямо в доме, а мясо продали в кафе за 15 тысяч рублей.

Место, где выбросили останки, тоже указали. Останки Арчи опознали по ошейнику с адресником, и похоронили. К слову, помимо Арчи, там найдены и другие останки, но чьи они и кто их туда положил — неизвестно. Написано заявление в полицию.