В Альметьевском районе Республики Татарстан мать 15-летней девочки-подростка все 9 месяцев не замечала, что дочь беременна. И только роды поставили точку в этой истории. Впрочем, точка стала запятой, так как мать девочки обратилась в полицию.

По данным телеграм-канала Mash Iptash, девочка познакомилась с 21-летним парнем год назад, завязались романтические отношения. Но об этом никто не знал, поскольку девочка никому не рассказала о своем увлечении взрослым парнем.

В начале декабря у школьницы сильно заболел живот. Её увезли в больницу, и она родила здорового мальчика. Родители в шоке: никто не догадывался о беременности, девочка всё тщательно скрывала.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, молодая мать защищает его, уверяя, что он не насиловал ее и не принуждал к близости. Внука опекает бабушка - мать школьницы. Возбуждено уголовное дело.