Республиканская клиническая больница (РКБ) в Казани признана лучшей клиникой в стране по качеству и безопасности медицинской деятельности. Итоги премии на международной конференции "Медицина и качество — 2021" озвучила глава Росздравнадзора РФ Алла Самойлова.

Равных РКБ среди медицинских учреждений страны не нашлось. В номинации, в которой победила РКБ, наградами также были отмечены частный диализный центр в Челябинске, перинатальный центр Алтайского края и Бурятская детская стоматологическая поликлиника, сообщили в пресс-службе больницы.