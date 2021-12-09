Тигр - грозный хищник, но в то же время от может быть очень ласковым и любвеобильным. А потому предстоящий год Черного Водяного Тигра, считает советский и российский астролог Павел Глоба, будет богат на любовные приключения, особенно для некоторых знаков зодиака, сообщает Sputnik.

Любовный гороскоп Глоба составил с учетом того, на какие личные перемены стоит ориентироваться каждому из знаков. Перемены будут почти у всех.

Овен

Представителей знака больших любовных потрясений в 2022 году не ожидает. Все будет довольно стабильно для Овнов в паре. Но и для одиноких Овнов вероятность встретить вторую половинку появится только во второй половине года.

Глоба советует Овнам не активничать, не брать на себя инициативу, а отдать ее партнеру, и принимать все, как есть, тренируя спокойствие и созерцательность.

Телец

Тельцы в год Тигра могут готовиться к разительным и кардинальным личным переменам. Все будет складываться самым наилучшим образом. Конфликты с партнером Тельцы смогут решить с наименьшими потерями, а одинокие представители знака смогут построить новые отношения.

Глоба уверен, что новые отношения, созданные в 2022 году, для Тельца будут прочными и долговечными.

Особое внимание - в мае. Именно в этом месяце Телец сможет укрепить свои отношения, начать новые или выстроить заново ранее порушенные отношения, которые еще имеют для него значение.

Близнецы

Для Близнецов год подготовил приятные сюрпризы. Уставшие представители знака смогут наконец от всего отдохнуть, уделить время любимому человеку, это пойдет на пользу их личной жизни.

Год Тигра идеален для создания семьи, рождения ребенка у Близнецов. Глоба советует им расслабиться и получать заслуженное удовольствие.

Рак

Если Рак до конца 2021 года не сумеет избавиться от своих обид и прошлого, то в 2022-й он рискует забрать не самый лучший личный багаж. Глоба предостерегает Раков от обидчивости. Простите своих бывших, тех, кто от вас ушел. И только в этом случае Раки могут создать позитивный фон для любви в 2022 году.

Год Тигра дает Ракам большие возможности для реализации в карьере. А потому астролог предупреждает, что не стоит с головой уходить в работу. Помните о близких, их потребности в любви и понимании.

Лев

Льву, уверяет Глоба, могут помешать недоброжелатели. И в личной жизни царь зверей это ощутит наиболее остро. Если Льву хватит мудрости и выдержки преодолеть козни врагов с достоинством, то он получит ключи от счастья.

Важный совет для Львов от Глобы - не отрекайтесь от отношений, который, кажется, себя исчерпали. Если вы сможете поработать над своими ошибками, то отношения вернутся и любовь вспыхнет с новой силой.

Дева

Деве личная жизнь в 2022 году будет удаваться не без труда. Чтобы сохранить гармонию в отношениях, удержать их от распада, придется прислушиваться к интуиции, что прагматичные Девы делать не очень любят. Но именно интуиция направит Деву в верном направлении.

Глоба уверен, что у Девы в 2022 году высока вероятность расширить семью - жениться или выйти замуж, родить ребенка во второй половине года.

Весы

Весам улыбнется большая удача, и не только в любви, но и в дружбе, и в работе. Отношения с любимым человеком на протяжении года Тигра будут наполнены романтическими моментами, станут крепче и дружеские связи, и отношения с коллегами на работе.

Если Весы в конце этого года встретили симпатичного им человека, то именно он может стать "тем самым, единственным" в 2022-м.

Скорпион

В личной жизни представителей знака начнется череда приятных моментов уже с самого начала года. Особо благоприятны для Скорпиона - апрель и первая половина ноября 2022 года. Именно в это время, считает Глоба, представители знака смогут встретить большую любовь и построить крепкую семью.

Стрелец

Стрельцам предстоит работа над ошибками. Все, что вы натворили в отношениях в 2021 году, придется решать и расхлебывать в 2022-м, считает Глоба. Придется постараться, и если не лениться, то ошибки будут исправлены, и отношения наладятся - с любимым, с родителями, друзьями.

Благоприятны для Стрельца январь и октябрь. В эти месяцы одиноким представителям знака уготована судьбоносная встреча.

Козерог

Козероги окажутся на вершине счастья. Они будут ощущать себя любимыми, нужными, счастливыми, желанными. Почти весь год пройдет на этой позитивной романтической волне, только в конце года может возникнуть кратковременный конфликтный период.

Глоба советует Козерогам бороться со своей мнительностью и подозрительностью, и тогда проблем не возникнет.

Водолей

Для Водолея начинается совершенно новый период. Его возможности безграничны, считает Глоба. Год в целом будет успешным и счастливым, ведь Водолей, хоть и не считается любимчиком Тигра, находится под покровительством могучего Сатурна.

В делах у Водолея проблем не будет, но в личном придется постараться, чтобы все было гармонично. Одинокие Водолеи встретят много разных людей, но вряд ли кто-то из них сможет подарить им настоящее счастье, хотя кратковременные его периоды будут в избытке.

Рыбы

Тигр не любит рыбу, и представителям знака придется непросто. Но и тут на помощь придут небесные покровители - под влиянием Нептуна Рыбкам будет под силу справиться со всеми трудностями.

Глоба утверждает, что Рыбы будут двигаться в верном направлении и смогут постепенно, по крупицам построить с партнером довольно крепкие и надежные отношения.