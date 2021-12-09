В Татарстане в преддверии новогодних праздников введут особый противопожарный режим. Он будет действовать в период с 20 декабря по 9 января 2022 года. Такое постановление подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

На указанный период устанавливают запрет на использование пиротехники 1-3 классов опасности, исключение составляют хлопушки и бенгальские огни. Применять пиротехнику запрещено:

в 500 метрах от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных);

в 30 метрах от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений;

30 метрах от многоквартирных жилых домов.

Кроме того, органы местного самоуправления могут определить дополнительные объекты, где использование пиротехники также будет запрещено.

В условиях особого режима штрафы станут больше. Для физлиц - 2-4 тысячи рублей, для должностных - 15-30 тысяч, для юрлиц - от 200 до 400 тысяч рублей.