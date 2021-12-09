В Свердловской области трое друзей убили 30-летнего товарища во время ссоры, расчленили его тело электрическим лобзиком и спрятали его голову в морозильник. Остальные части тела сожгли, сообщает РЕН ТВ.

Все случилось на территории местного предприятия. Мужчины во время распития поссорились. И один из компании ударил другого ножом в шею, от чего второй скончался.

Тогда подозреваемый и его друзья решили замести следы: они достали электролобзик и распилили им тело жертвы. Голову покойного они спрятали в холодильнике, а другие останки выбросили в канаву на территории предприятия и подожгли.

Но полностью избавиться от следов мужчинам не удалось: местный житель случайно нашел в канаве обугленную руку и позвонил в полицию. Злоумышленников задержали по горячим следам. Они признались в содеянном.