Продавщица продовольственного магазина в России, которую оштрафовали за отсутствие маски, дошла до Верховного суда, пытаясь оспорить штраф в 100 тысяч рублей. Но ВС жалобу отклонил.

В постановлении суда говорится, что изображение продавца на своем рабочем месте в торговом зале без "средств индивидуальной защиты органов дыхания обоснованно признано судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу".

По своей сути такое решение означает, что нарушителя отныне можно наказать рублем без экспертизы и специального расследования. Без маски ловить за руку уже не обязательно. Можно оформить штраф на основании записи видеокамер, если кадры четко позволяют зафиксировать нарушение.