В Татарстане задержан мужчина, которого подозревают в дерзком угоне дорожного катка с базы хранения автотехники, которая расположена в поселке Новониколаевский. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД Зеленодольского района.

В полицию пожаловалась 56-летняя жительница Казани. Она сказала, что дорожный каток исчез в неизвестном направлении. Ущерб составил 600 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело.

В поисках следов катка полицейские установили, что техника попала в пункт приема металла в Казани. Вышли и на того, кто каток сдал туда, - им оказался 33-летний ранее судимый житель Высокогорского района РТ.

Мужчина во время допроса признался в совершении преступления. Его отпустили под подписку о невыезде.