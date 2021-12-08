В России предлагается сделать пятницу выходным для всех мусульман. Именно этот день считается в исламе священным днем. С таким предложением выступили представители Духовного собрания мусульман России, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вопрос находится на стадии обсуждения. У представителей основных конфессий праздничные дни приходятся в основном на пятницу, субботу и воскресенье. Для иудеев священный день - суббота, у христиан - воскресенье, а у мусульман пятница пока является рабочим днем, и это авторы инициативы считают несправедливым.