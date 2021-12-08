В Мензелинском районе РТ на строительной площадке молочно-товарного комплекса тяжелые травмы получил 50-летний разнорабочий.

Следователи пытаются понять, что работник фирмы-подрядчика, не имеющий отношения к работам на котловане, мог делать на самом краю неогороженной и неосвещенной ямы.

После падения мужчину доставили в больницу с тяжелом состоянии. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но ничего не смогли сделать. Мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Ведётся расследование.