В Алтайском крае мать попыталась утопить 2-летнего сына, который нечаянно уронил мобильный телефон в воду. Об этом сообщает региональное управление Следкома.

Мать распивала алкоголь со знакомым на берегу реки летом прошлого года. Мальчик играл с телефоном и в какой-то момент не удержал гаджет в руках. Мобильник свалился в водоем.

Мать вышла из себя, взяла ребенка в руки, зашла в реку на значительное расстояние от берега. Она несколько раз погрузила малыша в воду на глубину больше его роста. Затем женщина вышла на берег, оставив сына в реке. Ребенка вытащил один из ее приятелей.

Суд накануне вынес женщине приговор, лишив ее свободы на 8 лет за истязание ребенка, за покушение на убийство.