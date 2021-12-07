билайн вложит более 1, 5 млрд рублей в развитие сети в Татарстане за два года

ПАО «Вымпелком» (бренд билайн) планирует инвестировать в развитие и модернизацию сети в Республике Татарстан 1,5 млрд рублей в 2021–2022 гг.

Инвестиции будут направлены на развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры оператора в регионе. Уже в этом году билайн внедрил в Казани новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON. Эта технология позволяет создать «бесшовный ковер» LTE, чтобы при перемещении по городу связь и интернет у абонентов оставались стабильными.

Кроме того, в декабре технические специалисты билайна завершили рефарминг в Татарстане, который позволил значительно улучшить качество связи и скорости мобильного интернета на территории республики. А для того, чтобы абоненты оператора могли свободно выходить в интернет даже во время голосового звонка, билайн в этом месяце запустил в Татарстане технологию VoLTE.

Между тем, только за 2 года сеть 4G на в Татарстане выросла на 75%, а средние скорости мобильного интернета увеличились на 30%. В текущем году оператор также ускорил интернет в более 100 населенных пунктах региона, а свыше 30 тысяч татарстанцев впервые получили доступ к скоростному интернету.

«Сегодня Республика Татарстан – это один из передовых регионов России, когда речь заходит о цифровом развитии. Например, буквально на днях здесь завершился масштабный финал всероссийского конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». Для нас, как для инновационной компании, важно органично войти в этот общий стрим цифровизации. И я уверен, что те достаточно объемные инвестиции, которые мы реализуем в этом году и планируем реализовать в следующем, позволят нам создать собственную высокотехнологичную инфраструктуру в республике и по-новому позиционировать себя в Татарстане», - отметил директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

Напомним, в июне 2021 года Правительство Республики Татарстан и билайн подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии в сфере развития цифровой экономики на территории региона. В рамках соглашения предусмотрены мероприятия по развитию элементов «Умного города», использование технологий анализа данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, развитие новых технологий в области связи, применение искусственного интеллекта для увеличения туристического потока.