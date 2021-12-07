Сотрудники ГИБДД Татарстана предупреждают водителей об опасной дорожной ситуации, которая наступил уже предстоящей ночью в связи с ухудшением погодных условий.

Как следует из официального сообщения ведомства, температура воздуха в ночь с 7 на 8 декабря опустится до минус 21 градуса, на дорогах будет сильная гололедица. При таких условиях повышается риск дорожных аварий.

Завтра, 8 декабря, пройдет мокрый снег, ожидается метель с ухудшением видимости и сильный порывистый ветер до 17 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежные заносы, сообщили в ГИБДД.

Синоптики подтверждают, что в среду, 8 декабря, морозный антициклон сменится теплым фронтом западного циклона.