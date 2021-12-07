Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование резонансного дела об истязании ребенка матерью в Казани.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Липскому В.А. установить все причины и условия произошедшего, дать правовую оценку действиям (бездействию) органов опеки и представить доклад о ходе расследования уголовного дела", — говорится в официальном сообщении ведомства.

На данный момент известно, что следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту истязаний ребенка, мать которого избивала голую полуторагодовалую девочку ногами и все снимала на видео.

Сейчас ребенок изъят из семьи и находится под присмотром медиков.