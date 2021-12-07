В Татарстане отстранены от работы 30 педагогов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин.

Глава Минобрнауки РТ отметил, что система образования неразрывно связана с порядком, дисциплиной и честностью. Поэтому вопрос, прививаться или нет, не стоит откладывать, чтобы не создавать проблемы ни себе, ни учебному заведению.

Обязанности отстраненных учителей возложат на их коллег. Отстранение происходит без сохранения заработной платы.